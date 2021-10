Jasnič: Glasovanje poslancev je neposredna izdaja stranke DeSUS

Ljubljana, 21. oktobra - Po sredinem glasovanju v DZ, na katerem so poslanci DeSUS podprli sklepe in predloge vlade, jih predsednik stranke Ljubo Jasnič poziva, da prenehajo s samovoljnim početjem ter da spoštujejo sprejete sklepe in zaveze stranke. Glasovanje poslancev je po mnenju Janiča "neposredna izdaja stranke DeSUS, zlasti njenih volivcev in podpornikov".