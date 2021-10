Novartis za pol leta podaljšuje proizvodnjo antibiotikov na Prevaljah

Prevalje, 21. oktobra - Novartis proizvodnjo antibiotikov na Prevaljah podaljšuje za pol leta glede na zadnje znane načrte. To pomeni, da bodo v tamkajšnjem obratu antibiotike proizvajali še do konca septembra 2022. "Do konca tretjega četrtletja 2022 bomo proizvodne kapacitete prilagodili naročilom in skladno s tem tudi število zaposlenih," so za STA pojasnili v družbi.