Izdano gradbeno dovoljenje za hitro cesto od dolenjske avtoceste do priključka za Revoz

Ljubljana/Novo mesto, 21. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor je Darsu izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo dela 3. razvojne osi jug. Gre za pet kilometrov hitre ceste od priključka dolenjske avtoceste Novo mesto - vzhod do priključka za tovarno Revoz. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano v sredo, so za STA potrdili na ministrstvu.