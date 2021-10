Na Goriškem se je začelo srečanje med predsednikoma Slovenije in Italije

Nova Gorica/Gorica, 21. oktobra - Na Bevkovem trgu sredi Nove Gorice se je začelo današnje srečanje predsednikov Slovenije in Italije, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle. Pahor je italijanskega kolega sprejel z vojaškimi častmi, sledil bo pogovor predsednikov na štiri oči. Nato se bosta srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji.