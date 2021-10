Predstava Obisk v LGL zgodba o prijateljstvu, osamljenosti in strahovih

Ljubljana, 22. oktobra - Na Malem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) bo drevi premiera lutkovne predstave Obisk nemške avtorice in ilustratorke Antje Damm. Režijo ganljive in rahločutne zgodbe o prijateljstvu, osamljenosti, strahovih in monotonosti podpisuje Ivana Djilas.