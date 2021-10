Kanter ostro nad kitajskega predsednika

New York, 21. oktobra - Košarkar lige NBA Enes Kanter je v sredo na družbenih omrežjih kitajskega predsednika Xi Jinpinga označil za "brutalnega diktatorja" in izpostavil, da "Tibet pripada Tibetancem". S tem je tvegal vnovično napetost med vodstvom tekmovanja in kitajskimi oblastmi, piše francoska tiskovna agencija AFP.