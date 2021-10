Azijske borze v rdečem

Tokio, 21. oktobra - Borze v Aziji so danes obarvane v rdeče, v Tokiu je Nikkei izgubil več kot 1,8 odstotka vrednosti. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji slabe volje zaradi rastoče donosnosti ameriških obveznic in kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande, ki je poskušal finančne težave rešiti tudi s prodajo ene od svojih enot, a ta ni uspela.