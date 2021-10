Na Novi Zelandiji prvič doslej trimestno število okužb s koronavirusom

Wellington, 21. oktobra - Na Novi Zelandiji so prvič doslej v enem dnevu zabeležili trimestno število okužb z novim koronavirusom. Zdravstvene oblasti so v obdobju zadnjih 24 ur potrdile 102 primera, je novinarjem povedal namestnik premierke Grant Roberston. Pred tem so jih v torek potrdili 94, kar je bilo največ od aprila lani.