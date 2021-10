Letalci nadigrali kosmatince, domač poraz vitezov

Philadelphia, 21. oktobra - Hokejisti Philadelphia Flyers so v ligi NHL pred domačimi navijali gostili Boston Bruins in slavili visoko zmago s 6:3. Najbolj se je izkazal Cam Atkinson, ki je dosegel dva gola, letalci pa so po uvodnem porazu v sezoni zdaj zmagali še drugič zaporedoma. In drugič zapovrstjo so dosegli šest golov.