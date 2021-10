Tesla v tretjem četrtletju z rekordnim dobičkom

New York, 21. oktobra - Medtem ko se ameriška avtomobilska industrija ubada s težavami zaradi pomanjkanja delov in delovne sile, je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla v tretjem četrtletju letos ustvaril rekordnih 1,62 milijarde dolarjev dobička. Prihodki so narasli na prav tako rekordnih 13,76 milijarde dolarjev.