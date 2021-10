FDA odobrila še poživitveni odmerek cepiva Moderne in Johnson & Johnsona

Washington, 21. oktobra - Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sredo odobrila še poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 podjetij Moderna in Johnson & Johnson, potem ko je to že storila za cepivo proizvajalca Pfizer/BioNTech. FDA je sklenila tudi, da se za poživitveni odmerek lahko uporabi drugo cepivo od tistega, s katerim je bil nekdo prvotno cepljen.