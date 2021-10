Atalanta po razburljivi tekmi praznih rok na Old Traffordu

Ljubljana, 20. oktobra - Sredin del tekem 3. kroga nogometne lige prvakov sta odprli tekmi Barcelone in kijevskega Dinama ter Salzburga in Wolfsburga. Na prvi je zmagala Barcelona z 1:0, na drugi pa Salzburg s 3:1. Zvečer je Atalanta gostovala pri Manchester Unitedu in izgubila z 2:3.