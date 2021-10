Zelena luč DZ noveli zakona o lekarniški dejavnosti

Ljubljana, 20. oktobra - Poslanci so s 47 glasovi za in 37 proti potrdili predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti. Ta ponovno dovoljuje vertikalno povezovanje v lekarniški dejavnosti, če veledrogerista ustanavljata javna lekarna oz. občina. Niso pa podprli predlogov dopolnil, ki sta jih predlagali poslanski skupini SDS in NSi.