Rusija, Kitajska in Iran bodo sodelovali s talibani za regionalno stabilnost

Moskva, 20. oktobra - Rusija, Kitajska, Iran in druge države so se na današnjem srečanju s talibani v Moskvi dogovorile, da bodo še naprej spodbujale varnost v Afganistanu in tako prispevale k stabilnosti v regiji. Nove afganistanske voditelje so pozvali, naj izvajajo zmerno in razumno notranjo in zunanjo politiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.