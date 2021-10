Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 10.)

Ljubljana, 20. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da v Sloveniji še vedno prevladuje delta različica virusa covid-19, prihajajo pa informacije o novi bolj nalezljivi različici. Poročale so tudi o tem, da sta v Zdravstvenem domu Žalec dva zaposlena izdajala lažna potrdila o cepljenju in da je del opozicije vložil interpelacijo ministra Hojsa.