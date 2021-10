Alkohol po podatkih WHO eden največjih dejavnikov tveganja za raka dojke

Ljubljana, 23. oktobra - V Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) ob mesecu boja proti raku dojk opozarjajo, da je uživanje alkohola eden od glavnih dejavnikov tveganja za nastanek te bolezni. V lanskem letu je alkohol po ocenah WHO povzročil skoraj 40.000 novih primerov raka dojk v evropski regiji WHO. Rešitev je, da posameznice preprosto zmanjšajo uživanje alkohola.