Janša na tripartitnem socialnem vrhu o pomembnosti sodelovanja

Ljubljana, 20. oktobra - Sodelujoči na tripartitnem socialnem vrhu v virtualni obliki so razpravljali o socialno pravičnem okrevanju ter digitalnem in zelenem prehodu. Tema vrha je bila tudi preoblikovanje okrevanja v dolgoročno trajnostno rast, ki bo podpirala nova in boljša delovna mesta. Premier Janez Janša je izpostavil pomembnost sodelovanja.