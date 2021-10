Tožilci na obsodbo junaka "hotela Ruanda" vložili pritožbo

Kigali, 20. oktobra - Ruandski tožilci so danes sporočili, da so vložili pritožbo zoper obsodbo nekdanjega menedžerja hotela Paula Rusesabagino, ki je bil s svojo zgodbo navdih za film Hotel Ruanda. Septembra je bil obsojen na 25 let zapora zaradi terorizma, tožilstvo pa zahteva dosmrtni zapor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.