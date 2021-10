Souček po plastični operaciji že nared za igro

London, 20. oktobra - Češki nogometni reprezentant Tomaš Souček je po poškodbi na nedeljski prvenstveni tekmi med njegovim West Hamom in Evertonom potreboval plastično operacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V njegovo glavo je namreč z nogometnim čevljem trčil Salomon Rondon in mu zadal ureznine okoli ušesa, na licu, ustnici in nosu.