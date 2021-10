Bidnova vlada pripravila načrt za cepljenje otrok od 5 do 11 let

Washington, 20. oktobra - Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna je objavila svoj načrt za cepljenje otrok, starih od pet do enajst let s cepivom Pfizerja proti covidu-19. Cepili bi jih s tretjino odmerka za odrasle. To se bo sicer začelo šele po odobritvi Uprave za hrano in zdravila (FDA) ter Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).