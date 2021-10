Eurobarometer: 37 odstotkov Slovencev v kratkoročni najem nastanitev prek platform

Bruselj, 24. oktobra - Četrtina Evropejcev kratkoročni najem nastanitve opravlja prek spletnih platform, kaže septembra opravljena raziskava Eurobarometer. V Sloveniji je ta delež višji in znaša 37 odstotkov, so ta teden sporočili iz Evropske komisije. Na ravni EU je imelo 89 odstotkov vprašanih s to obliko nastanitve pozitivno izkušnjo in bi jo priporočili tudi drugim.