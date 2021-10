Navijač Cityja v kritičnem stanju

Brugge, 20. oktobra - Navijača angleškega nogometnega prvaka Manchester Cityja so po tekmi lige prvakov med Club Bruggeem in Cityjem hudo pretepli na avtocestni bencinski postaji blizu mesta Drongen, nedaleč od Bruggea. Belgijskega državljana so morali zaradi poškodb odpeljati v bolnišnico, kjer je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v kritičnem stanju.