ZDA in EU za sodelovanje v podporo evropske poti Zahodnega Balkana

Washington, 20. oktobra - ZDA in EU sta se v skupni izjavi glede Zahodnega Balkana zavzela za utrditev sodelovanja v podporo napredka Zahodnega Balkana na evropski poti in izrazila polno podporo procesa širitve EU. Pridružitev EU za celoten Zahodni Balkan pomeni utrditev demokratičnih institucij, zaščito temeljnih pravic in napredek pri vladavini prava.