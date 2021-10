Bitcoin do novega rekorda nad mejo 66.000 dolarjev

New York, 20. oktobra - Vrednost najstarejše kriptovalute bitcoin se je danes povzpela do novega rekorda. Za bitcoin je bilo treba na borzi Bitstamp odšteti tudi več kot 66.000 dolarjev oz. 56.700 evrov. K rasti je prispevalo dejstvo, da so v torek na newyorški borzi začeli trgovati s prvim bitcoin ETF-skladom v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.