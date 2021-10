Ljubljana, 20. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče na dolenjski avtocesti promet oviran med priključkom Smednik in počivališčem Zaloke proti Obrežju.

Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk proti Kopru promet oviran zaradi pnevmatike na vozišču.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

Na dolenjski avtocesti je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški zastoj tovornih vozil dolg kilometer in pol.

Zaradi del občasno nastajajo zastoji na cesti Strunjan-Izola.

Tovorna vozila čakajo na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu več kot dve uri, pri izstopu do eno uro. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo pri vstopu do eno uro.

Primorska avtocesta bo od četrtka, od 21. ure, do petka, do 5. ure zjutraj, zaradi del zaprta med razcepom Srmin in priključkom Kozina proti Ljubljani. Obvoz bo možen po vzporedni regionalni cesti Dekani-Črni Kal-Kozina.

Na štajerski avtocesti bo do četrtka zaradi del zaprt uvoz v krožišče Pesnica iz smeri Avstrije. Ta vikend pa je predvidena popolna zapora krožišča od sobote, od 5. ure, do nedelje, do 14. ure.

V soboto in nedeljo bo med 7. in 17. uro zaprta cesta Begunje-Tržič pri Slatni.

Danes ponoči bo med 23. in 4. uro zjutraj na škofjeloški obvoznici v obe smeri zaprt predor Sten.

Na primorski avtocesti so zaprti priključki Sežana/vzhod proti Ljubljani ter Kastelec v obe smeri.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na dolenjski avtocesti je iz smeri Ljubljane proti Hrvaški zaprt priključek Obrežje, Mokrice.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si