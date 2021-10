Pohang Steelers in Al-Hilal v finalu azijske lige prvakov

Jeonju, 20. oktobra - Južnokorejski Pohang Steelers in Al-Hilal iz Savdske Arabije sta finalista azijske nogometne lige prvakov. Obe ekipi sta za uvrstitev v finale morali premagati kluba iz svojih držav, Steelers so bili po streljanju enajstmetrovk boljši od Ulsana Hyundai, po rednem delu in podaljških je bilo 1:1, Al Hilal pa je z 2:1 ugnal Al Nassr.