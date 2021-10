Protest zoper protikoronske ukrepe tokrat na Kongresnem trgu

Ljubljana, 20. oktobra - Protest proti vladnim ukrepom za zajezitev širjenje koronavirusa in pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) se je tokrat začel na Kongresnem trgu. Zadnjih nekaj tednov so se protestniki zbirali na Trgu republike, ki pa je bil danes zaradi prihajajočega ljubljanskega maratona zagrajen. Protestniki so nato krenili po ljubljanskih ulicah.