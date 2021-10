Vzajemna z znižanjem premije za dopolnilno zavarovanje v decembru

Ljubljana, 20. oktobra - Zavarovalnica Vzajemna bo zavarovancem v decembru za 22,5 evra znižala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so sporočili iz zavarovalnice. Za ta korak so odločili, ker so zaradi epidemije covida-19 v letošnjem letu zabeležili nižje odhodke za zdravstvene storitve od načrtovanih.