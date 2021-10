Putin za začetek novembra napovedal dela prost teden

Moskva, 20. oktobra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes teden med 30. oktobrom in 7. novembrom razglasil za dela prostega, s čimer želijo zajeziti širjenje novega koronavirusa v državi. Epidemiološke razmere so namreč vse slabše, v zadnjih 24 urah so znova zabeležili rekordno število smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu.