Objavljen razpis za ponudnike tehnoloških rešitev za izboljšanje počutja starejših odraslih

Izola, 20. oktobra - Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je skupaj s partnerji objavil javni razpis za ponudnike tehnoloških rešitev za izboljšanje počutja starejših odraslih. Na razpis se lahko do 31. decembra prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in industrijske organizacije.