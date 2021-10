V MAO konferenca Kulturni turizem in dediščina

Ljubljana, 21. oktobra - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) se danes začenja tridnevna konferenca Kulturni turizem in dediščina, ki jo organizira Center za kreativnost s partnerji. Glavne teme razmišljanj in razprav bodo turistične destinacije s kulturnimi in kreativnimi vsebinami, povezane z lokalnim prebivalstvom ter ostalo ponudbo.