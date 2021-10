Frankfurtski knjižni sejem sprejel prve obiskovalce

Frankfurt, 20. oktobra - V Frankfurtu je dopoldne vrata za strokovno javnost odprl 73. mednarodni knjižni sejem. Pred vhodom so se po pisanju nemške tiskovne agencije dpa vile dolge vrste čakajočih, saj so obiskovalci morali pokazati elektronsko vstopnico in potrdilo o cepljenju, testiranju ali prebolelosti covida-19. V petek bo sejem vrata odprl za širšo javnost.