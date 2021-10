V Avstriji velik dnevni porast okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 20. oktobra - Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je v Avstriji skokovito naraslo. V minulih 24 urah so jih namreč po današnjih podatkih pristojnih ministrstev potrdili 3727. Še dan pred tem so jih potrdili 2590. Danes poročajo o 13 smrtih zaradi covida-19, v torek so o 16. Vlada je ob tem napovedala, da bo od 1. novembra na delu obvezen pogoj PCT.