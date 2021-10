Na konferenci o napredku in izzivih življenja po prebolelem raku

Ljubljana, 20. oktobra - Na mednarodni konferenci Življenje z rakom po raku so strokovnjaki spregovorili o napredku in izzivih tistih, ki so raka preboleli. Ob tem strokovnjaki poudarjajo, da vedno več rakov postaja obvladljivih kroničnih bolezni, zato se po zaključku zdravljenja vse več ljudi želi vrniti v običajno življenje, pri tem pa potrebujejo večletno pomoč.