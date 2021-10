Devetošolci predali občinam pobude za varnejšo pot v šolo

Celje, 20. oktobra - Učenci 9. razredov več osnovnih šol so občinam Šentjur, Škofja Loka, Štore, Razkrižje, Litija in Žužemberk predali pobude za varnejšo pot v šolo. Med drugim predlagajo višje kazni za kršitelje, izgradnjo kolesarskih poti, postavitev grbin in merilnikov hitrosti v okolici šole ter več ozaveščevalnih aktivnosti o problematiki prehitre vožnje.