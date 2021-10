Nova Gorica in Gorica v četrtek gostita predsednika Pahorja in Mattarello

Nova Gorica/Gorica, 20. oktobra - V Novi Gorici in Gorici bo v četrtek potekalo srečanje predsednikov Slovenije in Italije, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle. Za srečanje sta se predsednika že pred časom dogovorila v Rimu, z njim pa pozdravljata Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025 kot simbol povezovanja, razumevanja in strpnosti, ki ponazarja Evropo brez meja.