Ljubljana najboljše zeleno mesto v Evropi po izboru European Best Destinations

Ljubljana, 20. oktobra - Organizacija European Best Destinations je Ljubljano uvrstila v vrh izbora dvajsetih najboljših zelenih mest Evrope. Žirijo so prepričali kakovost ljubljanskega zraka in vode, obsežne zelene površine na prebivalca, urejenost javnega prevoza in kolesarskih poti, naravni turizem in možnost aktivnih počitnic, so poudarili v Turizmu Ljubljana.