Razmere na slovenskih cestah ob 12.20 uri

Ljubljana, 20. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je okvara vozila na podravski avtocesti pred izvozom Podlehnik proti Hrvaški in na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Avstriji.

Občasni zastoji nastajajo na cesti Strunjan-Izola zaradi del.

Vozniki tovornih vozil morajo za vstop v državo na mejnem prehodu Gruškovje čakati do dve uri, na mejnem prehodu Obrežje pa približno 30 minut.

Na štajerski avtocesti bo do jutri, 21. 10., zaprt uvoz v krožišče Pesnica iz smeri Avstrije. V tem vikendu pa je predvidena popolna zapora krožišča, od sobote, 23. 10., od 5. ure do nedelje, 24. 10., do 14. ure.

Cesta Begunje-Tržič bo pri Slatni zaprta v soboto, 23. 10. in nedeljo, 24. 10., med 7. in 17. uro.

V noči na četrtek, 21. 10., bo med 23. in 4. uro, na škofjeloški obvoznici zaprt predor Sten, v obe smeri.

Na primorski avtocesti so zaprti priključki Sežana vzhod proti Ljubljani in Kastelec v obe smeri.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na dolenjski avtocesti je iz smeri Ljubljane proti Hrvaški zaprt priključek Obrežje, Mokrice.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si