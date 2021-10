Cene elektrike v EU v prvi polovici leta gor, najbolj v Sloveniji

Luxembourg, 20. oktobra - Povprečne cene električne energije za gospodinjstva EU so se v prvi polovici leta na letni ravni nekoliko zvišale in znašale 21,9 evra za 100 kilovatnih ur. Največja rast cen elektrike je bila zabeležena v Sloveniji, in sicer 15-odstotna. Po drugi strani so povprečne cene plina v EU rahlo upadle na 6,4 evra za 100 kilovatnih ur, ugotavlja Eurostat.