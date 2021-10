V torek potrdili 2145 okužb z novim koronavirusom, največ od sredine januarja

Ljubljana, 20. oktobra - V torek so ob 7367 PCR-testih potrdili 2145 okužb z novim koronavirusom, poroča NIJZ. To je najvišje dnevno število potrjenih okužb od 12. januarja, ko so jih našteli 2104. Delež pozitivnih testov je v torek znašal 29,1 odstotka. V bolnišnicah zdravijo 427 covidnih bolnikov, 122 na oddelkih intenzivne nege. V torek je umrlo devet covidnih bolnikov.