Gledališče Celje s predstavo Bodi gledališče

Celje, 20. oktobra - Gledališče Celje bo v ponedeljek krstno uprizorilo premiero lanske sezone, glasbeno-gledališko predstavo Bodi gledališče Branka Završana in ansambla. Gre za poklon gledališču, gledališkim ustvarjalcem in občinstvu ob 70. letnici profesionalnega umetniškega ustvarjanja, temelji pa na kakovostnih besedilih, dobri glasbi in humorju.