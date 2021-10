Koalicija in nepovezani poslanci za novelo o osebni asistenci, v delu opozicije ji ne bodo nasprotovali

Ljubljana, 20. oktobra - DZ je v nadaljevanju seje obravnaval predlog novele zakona o osebni asistenci, po katerem samostojni podjetniki posamezniki ne bodo več mogli izvajati osebne asistence. Koalicijske poslanske skupine in poslanska skupina nepovezanih poslancev so napovedale podporo, poslanske skupine SD, Levice, LMŠ in SAB pa so povedale, da mu ne bodo nasprotovale.