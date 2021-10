Perko po novem član IO mednarodnega komiteja sredozemskih iger

Ljubljana, 20. oktobra - Minuli teden so potekale volitve vodilnih teles mednarodnega odbora sredozemskih iger (ICMG). Del teh bo v naslednjem štiriletnem mandatu od 2021 do 2025 tudi Blaž Perko, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Kot so zapisali pri OKS, je bil Perko izvoljen za člana izvršnega odbora.