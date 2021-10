Turistična destinacija Koper z novimi produkti

Koper, 20. oktobra - V Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper so v zadnjih mesecih v sklopu projekta Digitalni sprehod skozi preteklost Kopra uresničili kopico novosti, ki vključujejo butična gastronomska doživetja in nova digitalna orodja. Prav tako so obogatili turistično ponudbo za športne navdušence in gurmane.