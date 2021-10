Pomoč socialno šibkejšim otrokom iz šolskih skladov ne bo več obdavčena

Ljubljana, 20. oktobra - DZ je na današnji seji z 79 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se jasneje določa namembnost izplačil iz šolskih skladov. Ta bodo namenjena tudi financiranju dejavnosti otrokom iz socialno šibkejših okolij, pomoč iz šolskih skladov pa ne bo več obdavčena.