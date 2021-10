Nicole Kidman in Javier Bardem v filmu Being the Ricardos

Los Angeles, 21. oktobra - Hollywoodska zvezdnica Nicole Kidman in španski igralec Javier Bardem sta zaigrala v glavnih vlogah v biografskem filmu Being the Ricardos. Nicole Kidman je zaigrala v vlogi ikone ameriške komedije Lucille Ball (1911-1989), Bardem v vlogi njenega moža Desija Arnaza (1917-1986).