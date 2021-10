ZN: Z načrtovano rabo fosilnih goriv podnebni cilji nedosegljivi

Pariz, 20. oktobra - Načrtovana proizvodnja premoga, nafte in plina, ki jo v tem trenutku načrtujejo svetovna gospodarstva, več kot dvakrat presega količine, ki bi bile skladne z dosego podnebnih ciljev, svarijo Združeni narodi. Poudarili so, da mora svet emisije do leta 2030 prepoloviti, do leta 2050 pa morajo biti te ničelne, če želimo omejiti segrevanje.