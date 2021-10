Nogometni sindikat poziva k cepljenju proti covidu-19

Ljubljana, 20. oktobra - Sindikat poklicnih igralcev nogometa v Sloveniji (Spins) poziva vse svoje člane, nogometaše, trenerje, da ravnajo odgovorno in se čim prej cepijo proti covidu-19. Obenem apelirajo na vse klube in predvsem na Nogometno zvezo Slovenije (NZS), da dejavno pristopijo k osveščanju o pomembnosti cepljenja in odgovornega ravnanja posameznikov v družbi.