V Kočevju razstava ob 550-letnici podelitve mestnih pravic

Kočevje, 21. oktobra - V Pokrajinskem muzeju Kočevje bodo drevi ob 18. uri odprli priložnostno zgodovinsko razstavo Kotschew - Gottschee - Kočevje, ki so jo pripravili ob 550-letnici podelitve mestnih pravic. Prikazala bo nastanek in razvoj Kočevja od 14. do začetka 20. stoletja.