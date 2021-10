Maribor v iskanju rešitev za podnebno nevtralnost

Maribor, 20. oktobra - Mestna občina Maribor se je priključila izvajanju evropskega projekta Prihodnja mesta Jugovzhodne Evrope, v okviru katerega išče možne rešitve za podnebno nevtralnost. V projektu sodelujejo še Križevci, Niš, Sarajevo in Skopje, ki so si za cilj postavili izboljšanje kakovosti bivanja svojih prebivalcev in zaviranje podnebnih sprememb.